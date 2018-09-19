«Вслед за политикой без правил теперь ведётся без правил и война»

Москва, , 23:26 — REGNUM Международная политика перешла в принципиально новую эпоху, когда национальные государства научились вести вооружённые конфликты, не беря на себя какую-либо ответственность за ведение войны. Об этом 19 сентября заявил руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем Александр Жилин в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Международного права нет. Началась политика без правил. И я вам скажу больше — началась и война без правил, с использованием террористов! Вы формируете ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), воюете по всему миру и не несёте никакой ответственности как страна-агрессор. А виноваты те, против кого применена «информационно-диверсионная деятельность». Появился новый термин. Этот фейк вбрасывается, доказательств никаких не требуется и дальше всё раскручивается в системе коммуникаций СМИ», — заявил Жилин.

По его мнению, аналогичная подготовка к крупной агрессии идёт и в настоящее время.

«На что отвлекают наше внимание в Сирии? Белые каски, Скрипали, Украина, Порошенко вышел из договора с Россией… Между тем в Средиземное море заходит американская группировка. Но посмотрите на Грузию — туда переброшены бомбардировщики НАТО, которые готовятся и получили карты для удара по ядерным объектам Ирана. А из Средиземного моря будет нанесён удар по иранской группировке в Сирии, по Хезболле. Это, может быть, будет спусковой крючок для мировой войны», — пояснил эксперт.