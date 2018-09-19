«Влияние США в мире привело к деградации их политической элиты»

Москва, , 23:07 — REGNUM Ослабление конкуренции между государствами после распада Советского Союза привело к ухудшению качества международной дипломатии. Об этом 19 сентября заявил политолог, профессор МГИМО Андраник Мигранян в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Мы вступили в эпоху игры без правил. После распада Советского Союза сильно деградировала мировая политика. Совершенно другие политические лидеры — калибр не тот», — заявил Мигранян.

«В США последний политик высокого стиля — Буш старший, который, конечно, со своими гениальными помощниками смог управлять процессом дезинтеграции всей социалистической системы и ядерной сверхдержавы! Это очень сложная задача, чтобы не было столкновений и ядерное оружие никуда не попало», — подчеркнул он.

Такая ситуация стала отражением того, что в мировой политике значительно ослабла конкуренция между государствами, в том числе и в дипломатическом отношении.

«Нарушился резко мировой баланс. Когда существует баланс, работает международное право, международные институты. Есть определённые правила, которым все следуют. Теперь США слишком сильны, чтобы с кем-то считаться при определении своей политики, если это имеет отношение к национальным интересам Америки», — добавил он.

В связи с этим Мигранян вспомнил эпизод встречи с Кондолизой Райс в начале 2000-х годов, когда та была уже советником президента Джорджа Буша младшего по национальной безопасности.

«И говорит, что наша внешняя политика сейчас будет политикой одностороннего доминирования в мире — открытым текстом. Такой открытости и честности я никогда не слышал. Право, особенно международное право, и международные институты работают тогда, если есть определённый баланс. Если нету этого баланса, сильный делает то, что считает нужным», — заключил Мигранян.