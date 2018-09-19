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Правительство Германии одобрило продажу оружия Саудовской Аравии

Политика

Поставка будет первой с марта 2018 года

Берлин, 19 сентября 2018, 23:36 — REGNUM  Правительство Германии одобрило продажу оружия Саудовской Аравии, 19 сентября передает агентство Reuters.

Согласно заявлению министра экономики ФРГ Питера Альтмайера, планируемая поставка будет включать четыре артилерийских комплекса, размещаемых на транспортных средствах.

Поставка будет первой с марта 2018 года, когда правительство канцлера Ангелы Меркель запретило продажи оружия сторонам конфликта в Йемене.

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