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Башар Асад выразил соболезнования в связи с гибелью Ил-20 в Сирии

Политика

Сирийский президент направил телеграмму Владимиру Путину

Башар Асад выразил соболезнования в связи с гибелью Ил-20 в Сирии
Иллюстрация: Kremlin.ru
Башар Асад

Дамаск, 19 сентября 2018, 23:00 — REGNUM  Президент Сирии Башар Асад направил российскому лидеру Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью экипажа российcкого самолёта Ил-20, сообщает 19 сентября сирийское государственное агентство SANA.

«От имени народа Сирии выражаю глубочайшие соболезнования в связи с крушением российского военного самолёта Ил-20 в Средиземном море», — говорится в телеграмме Башара Асада.

Президент Сирии назвал катастрофу Ил-20 результатом «высокомерия и заносчивости Израиля, который всегда использует самые грязные средства для достижения своих целей».

При этом Башар Асад выразил надежду на то, что трагический инцидент не послужит препятствием для дальнейшей борьбы России и Сирии с терроризмом.

В ночь на 18 сентября самолёт-разведчик Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200 ПВО Сирии во время отражения атаки израильских истребителей F-16 на промышленные объекты в окрестностях города Латакия. Обломки самолёта упали в Средиземное море. Находившиеся на борту 15 российских военнослужащих погибли.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Башар Асад не звонил своему российскому коллеге после катастрофы. Отмечалось, что Дамаск лишь выступил с официальным заявлением в связи с крушением Ил-20, а соболезнования российской стороне выразил постпред Сирии при ООН Башар Джаафари.

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Гибель самолёта-разведчика российской армии Ил-20 в Сирии
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