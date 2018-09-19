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Командующий ВВС Израиля отправится в Россию с данными о гибели Ил-20

Политика

Делегация представит результаты расследования израильского военного ведомства

Тель-Авив, 19 сентября 2018, 23:00 — REGNUM  Делегация военного ведомства Израиля, возглавляемая командующим ВВС страны Амикамом Норкиным 20 сентября прибудет в Москву с данными об инциденте с российским самолетом-разведчиком Ил-20, сбитом во время воздушного удара израильских истребителей по территории Сирии, сообщает 19 сентября пресс-служба армии обороны Израиля.

В сообщении указано, что командующий ВВС Израиля и члены делегации представят российской стороне результаты расследования, проведенного израильским военным ведомством.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит ракетой сирийской системы ПВО из-за действий истребителей ВВС Израиля, прикрывшихся российским самолетом при нанесении воздушного удара по сирийской Латакии. При этом были нарушены все российско-израильские договоренности о мерах по предотвращению воздушных инцидентов. Погибли 15 российских военнослужащих.

Минобороны России считает действия ВВС Израиля провокационными и враждебными. Российское военное ведомство заявило, что оставляет за собой право на ответные действия.

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Гибель самолёта-разведчика российской армии Ил-20 в Сирии
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