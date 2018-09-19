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Военные Сомали сообщили об авиаударе против «Аш-Шабаб» *

Политика

* «Аш-Шабаб» — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Могадишо, 19 сентября 2018, 23:50 — REGNUM  Военные Сомали сообщили об авиаударе против группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в результате которого погибли или были ранены несколько высокопоставленных членов террористической организации, 19 сентября передает агентство Associated Press.

По информации источников Reuters в разведке Сомали, удар был нанесен по тренировочной базе и госпиталю боевиков в городе Саков провинции Средняя Джубба.

Не сообщается, кто именно совершил авианалет против террористов — с «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) борются как армия Сомали, так и ВВС США и Кении.

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Гражданская война в Сомали
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