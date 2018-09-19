Военные Сомали сообщили об авиаударе против «Аш-Шабаб» *

Могадишо, , 23:50 — REGNUM Военные Сомали сообщили об авиаударе против группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в результате которого погибли или были ранены несколько высокопоставленных членов террористической организации, 19 сентября передает агентство Associated Press.

По информации источников Reuters в разведке Сомали, удар был нанесен по тренировочной базе и госпиталю боевиков в городе Саков провинции Средняя Джубба.

Не сообщается, кто именно совершил авианалет против террористов — с «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) борются как армия Сомали, так и ВВС США и Кении.

Читайте также: В столице Сомали произошел новый теракт