Молдавия: двух новых министров назначат в обход Додона

Кишинёв, , 22:45 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон отказался подписать указы о назначении двух новых министров. Глава государства уже направил соответствующее послание премьеру Павлу Филипу, передает корреспондент ИА REGNUM.

Додон считает, что обоим кандидатам не хватает компетентности и профессиональных качеств. «Моя позиция четкая: я эти кандидатуры утверждать не буду. Сегодня мы их отклонили. Мяч на их стороне, посмотрим, что они скажут завтра» — сказал президент в эфире NTV-Moldova.

Премьер Павел Филип уже заявил, что отказ президента отклонить обе кандидатуры — «новое нарушение конституции», а его обоснование — нелепое и популистское. Он добавил, что обратится в Конституционный суд, чтобы разрешить ситуацию с блокированием назначения министров.

Ранее, напомним, Конституционный суд уже постановил, что в случае отказа президента выполнить свои обязанности (в том числе подписание кандидатур на должности министров при повторном их представлении) он временно отстраняется от власти, и вместо него указы подписывает спикер парламента Андриан Канду.

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