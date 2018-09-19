Среда, 19 Сентября 2018 года
23:58:34 МСК

Чижов: Настроение в ЕС не в пользу новых санкций против России

Политика

Настроения могут измениться

Чижов: Настроение в ЕС не в пользу новых санкций против России
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Туск. О России или плохо или ничего

Брюссель, 19 сентября 2018, 22:40 — REGNUM  Постоянный представитель Российской Федерации при Европейском союзе Владимир Чижов считает, что общий настрой в ЕС сейчас не в пользу ужесточения санкций против Москвы. Об этом он заявил в интервью РИА Новости сегодня, 19 сентября.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на неформальном саммите Евросоюза в австрийском Зальцбурге проинформирует лидеров стран ЕС по «делу Скрипалей». Об этом сообщил председатель Европейского совета Дональд Туск.

Чижов пояснил, что на этой встрече в Зальцбурге в повестке дня значится пункт «иные вопросы». По словам Туска, именно по этому пункту у Терезы Мэй будет что сказать. При этом Чижов обратил внимание, что ни Мэй, ни Туск не говорят о санкциях.

«Я думаю, что, при всей искусственности этой истории, они должны понимать: настрой в Евросоюзе — не в пользу ужесточения санкций», — считает российский постпред.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Британии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить