Елена Бибикова сохранила пост сенатора от Псковской области

Псков, , 22:06 — REGNUM Сенатор от Псковской области Елена Бибикова продолжит работу в верхней палате российского парламента. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, она будет представлять исполнительную власть Псковской области на срок полномочий нового главы региона Михаила Ведерникова.

Рабочую встречу с Бибиковой он провёл сегодня, 19 сентября. Ведерников отметил, что за 11 месяцев его работы в качестве временно исполняющего обязанности главы региона у них получилось достаточно тесное сотрудничество.

Бибикова, в свою очередь, попросила губернатора делегировать её в комитет Совета Федерации по социальной политике. Губернатор эту просьбу поддержал.

Напомним, в списке Михаила Ведерникова в числе кандидатов на должность сенатора, помимо действующего члена Совфеда Елены Бибиковой, были заместитель главы Пскова Владимир Воробьёв и детский тренер по баскетболу из Острова Александр Воронков.

Елена Васильевна Бибикова родилась 23 сентября 1956 года в станице Стародерявянковская Краснодарского края. В 1975 году окончила Армавирский юридический техникум, в 1990 году— исторический факультет Псковского государственного педагогического института им. С. М. Кирова (специальность «учитель истории и права»), в 1996 году — Институт подготовки и переподготовки кадров при Финансовой академии (Москва). С 1975 по 1991 годы работала в системе социального обеспечения Пскова. С 1991 по 2014 годы возглавляла отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Псковской области. Избиралась депутатом Псковского областного Собрания депутатов 3, 4 и 5-го созывов. В Совет Федерации была впервые делегирована предыдущим губернатором Псковской области Андреем Турчаком после избрания на пост губернатора в сентябре 2014 года. Член партии «Единая Россия».