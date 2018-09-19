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Климкин обещал выслать консула Венгрии за выдачу паспортов украинцам

Политика

Таким образом глава МИД Украины отреагировал на видео, запечатлевшее выдачу венгерских паспортов жителям города Берегово

Климкин обещал выслать консула Венгрии за выдачу паспортов украинцам
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Миграция

Киев, 19 сентября 2018, 21:06 — REGNUM  Украина может выслать консула Венгрии, причастного к выдаче венгерских паспортов жителям Закарпатья, заявил 19 сентября министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter.

Высылка консула может стать реакцией Киева на публикацию информагентством «Укринформ» видеозаписи, на которой жителям украинского города Берегово выдают в венгерском консульстве паспорта.

По словам Климкина, в украинском МИД знали о выдаче венгерских паспортов гражданам Украины, но не располагали доказательствами.

«Но видео — это уже доказательство, молчать нельзя — нужно реагировать. Как мы отреагируем, я понимаю — этот консул поедет куда-то в Будапешт, в другой венгерский город, но он, на самом деле, винтик в этой всей дипломатической конструкции», — написал Павел Климкин в своем Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуацию с выдачей паспортов Венгрии гражданам Украины Киев подвергает критике, однако никаких конкретных действий до сих пор не предпринимал.

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