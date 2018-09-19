Климкин обещал выслать консула Венгрии за выдачу паспортов украинцам

Киев, , 21:06 — REGNUM Украина может выслать консула Венгрии, причастного к выдаче венгерских паспортов жителям Закарпатья, заявил 19 сентября министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter.

Высылка консула может стать реакцией Киева на публикацию информагентством «Укринформ» видеозаписи, на которой жителям украинского города Берегово выдают в венгерском консульстве паспорта.

По словам Климкина, в украинском МИД знали о выдаче венгерских паспортов гражданам Украины, но не располагали доказательствами.

«Но видео — это уже доказательство, молчать нельзя — нужно реагировать. Как мы отреагируем, я понимаю — этот консул поедет куда-то в Будапешт, в другой венгерский город, но он, на самом деле, винтик в этой всей дипломатической конструкции», — написал Павел Климкин в своем Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуацию с выдачей паспортов Венгрии гражданам Украины Киев подвергает критике, однако никаких конкретных действий до сих пор не предпринимал.

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