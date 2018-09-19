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В Госдуме видят угрозу в словах Патрушева о сокращении рабочих мест на селе

Политика

В свете пенсионной реформы

Москва, 19 сентября 2018, 20:49 — REGNUM  В свете пенсионной реформы в Госдуме обратили внимание на заявление главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева о сокращении рабочих мест на селе.

«Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства, дословно: мы за счет внедрения новых технологий постоянно снижаем число рабочих мест на селе. Это всё о том же. О рынке труда и антироссийском законе о пенсиях», — написал в соцсети депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия»).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 19 сентября прошел «правительственный час» с участием нового главы Минсельхоза Патрушевым, в частности, обсуждалась федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства до 2025 года. По словам министра, модернизация сельского хозяйства призвана создать на российском рынке «экспортно ориентированный агропромышленный сектор».

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«Правительственный час» в ГД главы Минсельхоза Д. Патрушева
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