В Госдуме видят угрозу в словах Патрушева о сокращении рабочих мест на селе

Москва, , 20:49 — REGNUM В свете пенсионной реформы в Госдуме обратили внимание на заявление главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева о сокращении рабочих мест на селе.

«Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства, дословно: мы за счет внедрения новых технологий постоянно снижаем число рабочих мест на селе. Это всё о том же. О рынке труда и антироссийском законе о пенсиях», — написал в соцсети депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия»).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 19 сентября прошел «правительственный час» с участием нового главы Минсельхоза Патрушевым, в частности, обсуждалась федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства до 2025 года. По словам министра, модернизация сельского хозяйства призвана создать на российском рынке «экспортно ориентированный агропромышленный сектор».