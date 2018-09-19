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Казахстан обозначил свои интересы в Гамбии

Политика

Стороны выразили готовность тесного сотрудничества в рамках международных и региональных структур

Астана, 19 сентября 2018, 20:53 — REGNUM  Казахстан заинтересован в развитии двустороннего сотрудничества с Гамбией в сфере энергетики, горного дела, инфраструктуры и туризма, сообщили 19 сентября в пресс-службе МИД Казахстана.

19 сентября в Астане состоялась встреча министра иностранных дел Казахстана Кайрата Абдрахманова с главой внешнеполитического ведомства Гамбии Мамадом Тангара.

В ходе переговоров стороны выразили готовность тесного сотрудничества в рамках международных и региональных структур.

Напомним, с 2013 года Казахстан является наблюдателем в Африканском союзе. Ранее Гамбия поддержала кандидатуру Казахстана в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2017−2018 годы.

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Политическая жизнь Казахстана
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