Казахстан обозначил свои интересы в Гамбии

Астана, , 20:53 — REGNUM Казахстан заинтересован в развитии двустороннего сотрудничества с Гамбией в сфере энергетики, горного дела, инфраструктуры и туризма, сообщили 19 сентября в пресс-службе МИД Казахстана.

19 сентября в Астане состоялась встреча министра иностранных дел Казахстана Кайрата Абдрахманова с главой внешнеполитического ведомства Гамбии Мамадом Тангара.

В ходе переговоров стороны выразили готовность тесного сотрудничества в рамках международных и региональных структур.

Напомним, с 2013 года Казахстан является наблюдателем в Африканском союзе. Ранее Гамбия поддержала кандидатуру Казахстана в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2017−2018 годы.

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