Запрет русских песен во Львове объясняет, от кого сбежал Крым

Москва, , 20:27 — REGNUM Такие сильные слова, как «русофобия» и «нацизм», не полностью характеризуют гонения русского языка во Львове, считает депутат Госдумы Сергей Шаргунов. Он выступил 19 сентября в эфире программы «60 минут» на телеканале Россия 1.

«Даже во время нацистской оккупации на западе СССР, в том числе на территории Западной Украины, где, как известно, свирепствовала пресловутая бандеровщина, никому в голову не приходило ввести мораторий, то есть запрет, на русский язык», — заявил Шаргунов.

Он уверен, что завтра новый закон потребует принятия мер, наказаний, и людей могут начать «хватать, сажать, преследовать».

«Любой честный человек увидел, что все, что происходило в Киеве, при поддержке в том числе львовского оружия, носило ультранационалистический характер. Первый же закон, за который голосовала ВРУ под дирижирование автоматами, был связан с языковой политикой», — напомнил депутат.

По мнению Шаргунова, произошедшее во Львовской области является подавлением русских людей, поскольку теперь они не смогут смотреть фильмы на русском языке, читать книги, посещать концерты.

«Я думаю, любой нормальный человек, проанализировав, как это все происходило, цепочку событий, как это готовилось на протяжении многих лет еще до Майдана, прекрасно понимает, от кого и от чего, так, что пятки сверкали, побежали жители Крыма и Донбасса. Вот от этого подавления и притеснения», — сказал российский политик.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во Львовской области местные депутаты ввели запрет на публичное использование русского языка в «культурных продуктах». Мораторий будет распространятся на территорию региона, но уже сейчас есть предложения расширить его на всю Украину.