МИД Китая приветствует итоги переговоров в Корее

Пекин, , 21:16 — REGNUM Китай приветствовал итоги межкорейского саммита и продолжит поддерживать обе стороны в дальнейших переговорах по сокращению напряженности, 19 сентября передает агентство Associated Press.

Пресс-секретарь МИД Китая Гэн Шуан сообщил, что Китай оценил позитивные итоги переговоров, которые будут способствовать ослаблению военной напряженности и процессу денуклеаризации.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября в Северной Корее прошла встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чже Ина. Участники сделали совместное заявление о денуклеаризации и демилитаризации Корейского полуострова.

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