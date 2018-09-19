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МИД Китая приветствует итоги переговоров в Корее

Политика

18 сентября в Северной Корее прошла встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чже Ина

МИД Китая приветствует итоги переговоров в Корее
Roman Harak
КНДР и КНР

Пекин, 19 сентября 2018, 21:16 — REGNUM  Китай приветствовал итоги межкорейского саммита и продолжит поддерживать обе стороны в дальнейших переговорах по сокращению напряженности, 19 сентября передает агентство Associated Press.

Пресс-секретарь МИД Китая Гэн Шуан сообщил, что Китай оценил позитивные итоги переговоров, которые будут способствовать ослаблению военной напряженности и процессу денуклеаризации.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября в Северной Корее прошла встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чже Ина. Участники сделали совместное заявление о денуклеаризации и демилитаризации Корейского полуострова.

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Переговоры КНДР и Южной Кореи
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