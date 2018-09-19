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МИД Украины уведомит Россию о не продлении действия договора о дружбе

Политика

Ноту официально вышлют в пятницу

МИД Украины уведомит Россию о не продлении действия договора о дружбе
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
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Киев, 19 сентября 2018, 20:40 — REGNUM  Внешнеполитическое ведомство Украины подготовило ноту, которой проинформирует РФ о не продлении действия договора о дружбе и сотрудничестве между Россией и Украиной, заявил глава МИД Украины Павел Климкин 19 сентября, сообщило издание «Униан».

Нота, вероятно, будет отправлена в МИД РФ 21 сентября, сообщил Климкин.

«Мы проинформируем параллельно все международные организации, и, конечно, ООН, потому что это необходимо. Но и также все остальные международные организации о не продлении договора», — рассказал украинский дипломат.

Напомним, 17 сентября 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал решение Совета национальной безопасности и обороны страны, которым прекратил действие договора о дружбе и сотрудничестве между Россией и Украиной.

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