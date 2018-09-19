МИД Украины грозит выслать консула Венгрии из-за раздачи паспортов

Киев, , 20:34 — REGNUM Консулу Венгрии нечего делать в Закарпатье, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщило 19 сентября издание «Униан».

Климкин заявил, что сейчас специалисты проверяют видео, опубликованное в украинских СМИ, на котором зафиксирована скрытая выдача паспортов Венгрии жителям Закарпатья.

«Мы знаем, что всегда есть случаи скрытой выдачи паспортов. Мы сейчас проверяем подлинность этого видео… Исходим из того, что оно является аутентичным», — отметил чиновник.

Климкин рассказал, что обсудит видео с главой МИД Венгрии Петером Сийярто во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке:

«Я его покажу Сийярто, скажу, что консулу нечего делать (в Закарпатье — ИА REGNUM ), пусть выдает венгерские паспорта венгерским гражданам, лучше в Будапеште», — подытожил дипломат.

Напомним, издание «Укринформ» опубликовало видео из консульства Венгрии в Берегово, в котором венгерские дипломаты инструктируют жителей Закарпатья скрывать от украинских властей наличие второго гражданства.

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