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Макрон пообещал создать во Франции музей жертв терроризма

Политика

В память о жертвах террора в стране будет назначен национальный день памяти

Париж, 19 сентября 2018, 20:23 — REGNUM  Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал создать в стране музей жертв терроризма, 19 сентября передает агентство Associated Press.

Выступая на церемонии жертв терроризма, французский лидер пообещал создать мемориальный комплекс, а также объявил о финансовой помощи оставшимся в живых и родственникам жертв террористических атак во Франции.

Кроме того, в память о жертвах террора в стране будет назначен национальный день памяти — в качестве даты предлагается 11 марта, Европейский день памяти жертв терроризма.

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