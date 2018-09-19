В Госдуме выражают протест против моратория на русский язык во Львове

Москва, , 19:36 — REGNUM Мораторий на русский язык, который ввели депутаты Львовского областного совета, в Госдуме назвали прямым нарушением прав русскоязычных граждан, проживающих на данной территории, передает корреспондент ИА REGNUM 19 сентября.

«Мы выражаем протест и будем требовать соответствующей реакции от международных правозащитных организаций», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Возмутительное решение депутатов Львовского облсовета — это демонстрация крайнего национализма, который является идеологией нынешней украинской власти, отметил парламентарий.

По его мнению, следом за такими решениями, как запрет на использование русского языка, можно ожидать уголовных преследований со стороны властей по отношению ко всем русскоговорящим гражданам.

«Это можно считать проявлением геноцида, который является преступлением по определению международного суда», — заявил депутат.

Железняк прогнозирует новую волну эмиграции из Украины в страны, где уважают права человека и не делят людей по языковому принципу.

Львовский областной совет постановил запретить публичное использование русского языка в регионе. Под запрет попадает «культурный продукт» на русском языке, в том числе различные выставки и концерты.