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МИД РФ призвал США ответить на межкорейский саммит «конструктивными шагами»

Политика

В Пхеньяне состоялся третий за год саммит глав КНДР и Южной Кореи

Москва, 19 сентября 2018, 19:35 — REGNUM  Москва рассчитывает, что Вашингтон предпримет шаги по реализации договорённостей, достигнутых в июне 2018 года президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном, с учётом состоявшегося в Пхеньяне межкорейского саммита на высшем уровне. Об этом говорится в распространённом 19 сентября комментарии МИД России.

«Призываем Вашингтон в ответ на зафиксированные в Пхеньянской декларации обязательства КНДР по демонтажу ракетного полигона в Тончанни и закрытию ядерных объектов в Ёнбёне предпринять встречные конструктивные шаги в соответствии с Совместным заявлением лидеров США и КНДР от 12 июня 2018 года», — заявляют в МИД.

Напомним, ранее на проходящем в Пхеньяне саммите лидеров КНДР и Южной Кореи стороны приняли совместное заявление о мерах по денуклеаризации корейского полуострова, устранению угрозы войны и установлению доверия между двумя странами.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД России приветствует договорённости лидеров КНДР и Южной Кореи

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Переговоры КНДР и Южной Кореи
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