Освобожденный из тюрьмы бывший премьер-министр Пакистана вылетел в Лахор

Лахор, Пакистан, , 19:37 — REGNUM Власти Пакистана выпустили из тюремного заключения бывшего премьер-министра страны Наваза Шарифа, его дочь Марьям Наваз и зятя Мохаммада Сафдара, 19 сентября передает агентство Associated Press.

По сообщению властей, Шариф и члены его семьи уже покинули пределы тюрьмы города Равалпинди и отправлены самолетом в Лахор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 19 сентября стало известно о решении пакистанского суда, приостановившего действие приговора по делу о коррупции в отношении Шарифа и его родственников.

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