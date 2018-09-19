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Освобожденный из тюрьмы бывший премьер-министр Пакистана вылетел в Лахор

Политика

Шарифа и членов его семьи выпустили из тюрьмы города Равалпинди

Освобожденный из тюрьмы бывший премьер-министр Пакистана вылетел в Лахор
Иллюстрация: Kremlin.ru
Наваз Шариф

Лахор, Пакистан, 19 сентября 2018, 19:37 — REGNUM  Власти Пакистана выпустили из тюремного заключения бывшего премьер-министра страны Наваза Шарифа, его дочь Марьям Наваз и зятя Мохаммада Сафдара, 19 сентября передает агентство Associated Press.

По сообщению властей, Шариф и члены его семьи уже покинули пределы тюрьмы города Равалпинди и отправлены самолетом в Лахор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 19 сентября стало известно о решении пакистанского суда, приостановившего действие приговора по делу о коррупции в отношении Шарифа и его родственников.

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