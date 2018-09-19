Ведущие партии Индии осмеяли зарубежные поездки главы Западной Бенгалии

Нью-Дели, , 20:04 — REGNUM Представители партий «Индийский национальный конгресс» (ИНК) и «Бхаратия джаната парти» («Индийская народная партия» или БДП) осмеяли зарубежные турне главного министра Западной Бенгалии Маматы Банерджи — лидера партии «Всеиндийский тринамул конгресс». По сообщению индийского новостного издания «Джагран», оппозиция Западной Бенгалии выразила сомнение в том, что главному министру удалось привлечь хотя бы рупию инвестиций в экономику штата.

Примечательно, что обе основные политические силы Индии — партии «Индийский национальный конгресс» и «Бхаратия джаната парти» — выступили с критикой достижений правительства штата во главе с Маматой Банерджи. Глава регионального отделения ИНК Адхир Чаудхури и лидер БДП Рахул Синха потребовали, чтобы правительство штата Западная Бенгалия опубликовало детальный отчет о динамике инвестиционной ситуации в штате за период правления партии «Всеиндийский тринамул конгресс».

После того, как в 2011 году к власти в Западной Бенгалии пришла партия «Всеиндийский тринамул конгресс», ее лидер Мамата Банерджи развернула бурную деятельность по привлечению инвестиций в экономику штата. Наиболее яркими тому примерами стали ежегодный «Бенгальский глобальный бизнес-саммит», а также поездки главного министра штата в зарубежные страны.