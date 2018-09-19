Глава индийского штата Западная Бенгалия пообещала революцию на выборах

Калькутта, Индия, , 19:45 — REGNUM «На грядущих выборах в нижнюю палату парламента Индии Лок Сабху произойдет революция», — пообещала Мамата Банерджи, главный министр индийского штата Западная Бенгалия и лидер партии «Всеиндийский тринамул конгресс», 17 сентября в ходе публичного выступления в Калькутте. По сообщению индийского новостного издания «Навбхарат Таймс», политик заявила, что выборы 2019 года завершатся победой народа над правящей «Индийской народной партией» («Бхаратия джаната парти» или БДП).

Мамата Банерджи объявила лозунг своей предвыборной кампании: «Свергнем БДП — спасем страну». По ее мнению, возможность продолжения правления «Индийской народной партии» представляет опасность для страны в целом. Мамата Банерджи подчеркнула, что ее родной штат — Западная Бенгалия — сыграет позитивную роль в восстановлении демократических устоев Индии.