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Индия проведет реновацию аэропорта Палали в Шри-Ланке

Политика

Правительственное управление аэропортами Индии займется обустройством аэровокзала Палали в Шри-Ланке, которая входит в сферу стратегических интересов страны

Индия проведет реновацию аэропорта Палали в Шри-Ланке
Alan Levine
Аэропорт

Нью-Дели, 19 сентября 2018, 20:23 — REGNUM  Между управлением аэропортами Индии и индийским министерством иностранных дел было заключено соглашение о подготовке плана обустройства аэровокзала Палали в Шри-Ланке. Учитывая экспертные возможности компании и ее эффективность в сфере развития аэровокзалов, управление аэропортами Индии намерено выйти на мировой рынок.

По сообщению индийского новостного агентства «Джагран», на сегодняшний день управление аэропортами Индии успешно осуществило 60 проектов развития аэровокзалов по всей стране. Обустройство Палали предоставит возможность осуществления пассажирских авиаперевозок между Шри-Ланкой и южной Индией, Мьянмой и Тайландом.

Кроме аэропорта Палали, Индия выступила с предложением осуществления схожих проектов развития аэровокзала в Канкесантхурае, а также в Маттале, что стало бы противодействием расширению влияния Китая в регионе, который с окончания гражданской войны в Шри-Ланке в 2009 году сумел стать ключевым партнером страны по развитию базовой инфраструктуры.

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Зарубежная хроника
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