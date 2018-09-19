Индия готова оказать поддержку Бангладеш в решении кризиса рохинджа

Кокс-Базар, Бангладеш, , 19:34 — REGNUM Верховный комиссар Индии в Бангладеш Харш Вардхан Шрингла после посещения лагерей беженцев вокруг Кокс-Базара заявил, что его страна готова оказать любую помощь в урегулировании кризиса вокруг народа рохинджа. В своей речи он отметил, что ситуация также затрагивает и Индию, так как она является общим соседом Мьянмы и Бангладеш, одновременно граничащим с обеими странами.

По сообщению новостного агентства Бангладеш «БД Ньюс 24», верховный комиссар Харш Вардхан Шрингла передал Бангладеш 1,1 миллиона литров горючего, а также 20 тысяч керосиновых горелок в рамках гуманитарной программы по оказанию помощи в разрешении кризиса рохинджа.

В ходе посещения верховного комиссара лагерей вокруг города Кокс-Базар беженцам были розданы предметы первой необходимости. Также представителям народа рохинджа были предоставлены семейные пайки, состоящие из риса, бобовых, сахара, соли, растительного масла, чая, лапши быстрого приготовления, печенья и москитных сеток.