Великобритания окажет содействие Нираву Моди, обвиняемому в мошенничестве

Лондон, , 20:09 — REGNUM Власти Великобритании намерены предоставить Нираву Моди, обвиняемому в продаже поддельных облигаций Национального Банка Панджаба (НПБ), возможность ознакомиться с обращениями и запросами индийских ведомств, которые потенциально могут содержать детали расследования, такие как перечень доказательств и имена свидетелей. Подобный акт расценивается правительством Индии как нежелание сотрудничать в вопросе экстрадиции обвиняемого.

По сообщению индийского новостного агентства «Джагран», управление по борьбе с серьезными случаями мошенничества Великобритании в ответ на запросы индийских ведомств на экстрадицию и предварительный арест Нирава Моди обратилось с требованием предоставления более детальной информации по делу НПБ, такой как размер хищения и имена его сообщников.

Управление по борьбе с серьезными случаями мошенничества Великобритании объяснило свои действия рядом положений в законодательстве Соединенного Королевства, в соответствии с которыми запросы и обращения индийских ведомств необходимо будет предоставить подозреваемому для ознакомления. Также Великобритания затребовала передачу доходов от махинаций.