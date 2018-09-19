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Великобритания окажет содействие Нираву Моди, обвиняемому в мошенничестве

Политика

Власти Великобритании намерены предоставить обвиняемому в продаже поддельных облигаций Национального Банка Панджаба Нираву Моди доступ к обращениям и запросам индийских ведомств

Лондон, 19 сентября 2018, 20:09 — REGNUM  Власти Великобритании намерены предоставить Нираву Моди, обвиняемому в продаже поддельных облигаций Национального Банка Панджаба (НПБ), возможность ознакомиться с обращениями и запросами индийских ведомств, которые потенциально могут содержать детали расследования, такие как перечень доказательств и имена свидетелей. Подобный акт расценивается правительством Индии как нежелание сотрудничать в вопросе экстрадиции обвиняемого.

По сообщению индийского новостного агентства «Джагран», управление по борьбе с серьезными случаями мошенничества Великобритании в ответ на запросы индийских ведомств на экстрадицию и предварительный арест Нирава Моди обратилось с требованием предоставления более детальной информации по делу НПБ, такой как размер хищения и имена его сообщников.

Управление по борьбе с серьезными случаями мошенничества Великобритании объяснило свои действия рядом положений в законодательстве Соединенного Королевства, в соответствии с которыми запросы и обращения индийских ведомств необходимо будет предоставить подозреваемому для ознакомления. Также Великобритания затребовала передачу доходов от махинаций.

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Зарубежная хроника
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