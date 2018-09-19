СМИ: «Джебхат-ан-Нусра"* в Идлибе разоружаться не намерена

Дамаск, , 19:21 — REGNUM Две крупнейшие террористические группировки из действующих в зоне «Идлиб», не намерены выполнять требования Турции по разоружению и демилитаризованной зоне, сообщает 19 сентября Al-Masdar News.

По имеющейся информации, полевые командиры группировок «Джебхат-ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Туркестанская исламская партия» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приняли решение не выполнять требований Турции о сдаче позиций, тяжелого вооружения, артиллерии и бронетехники. Кроме того, их категорически не устраивает требование избавиться от иностранных боевиков и перейти в подчинение контролируемой Анкарой «северной сирийской армии».

Напомним, 17 сентября президенты России и Турции заключили соглашение об урегулировании ситуации в Идлибе, согласно которого Турция обязалась к 10 сентября изъять у боевиков из зоны «Идлиб» тяжелое вооружение и установить демилитаризованную зону, контролируемую российской военной полиции и турецкими военными.

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