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СМИ: «Джебхат-ан-Нусра"* в Идлибе разоружаться не намерена

Политика

*"Джебхат-ан-Нусра» — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Дамаск, 19 сентября 2018, 19:21 — REGNUM  Две крупнейшие террористические группировки из действующих в зоне «Идлиб», не намерены выполнять требования Турции по разоружению и демилитаризованной зоне, сообщает 19 сентября Al-Masdar News.

По имеющейся информации, полевые командиры группировок «Джебхат-ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Туркестанская исламская партия» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приняли решение не выполнять требований Турции о сдаче позиций, тяжелого вооружения, артиллерии и бронетехники. Кроме того, их категорически не устраивает требование избавиться от иностранных боевиков и перейти в подчинение контролируемой Анкарой «северной сирийской армии».

Напомним, 17 сентября президенты России и Турции заключили соглашение об урегулировании ситуации в Идлибе, согласно которого Турция обязалась к 10 сентября изъять у боевиков из зоны «Идлиб» тяжелое вооружение и установить демилитаризованную зону, контролируемую российской военной полиции и турецкими военными.

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Война в Сирии
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