Правительство Индии одобрило закупку вооружения в рамках «Сделано в Индии»

Нью-Дели, , 19:27 — REGNUM Совет по оборонным закупкам, возглавляемый министром обороны Индии Нирмалой Ситхараман, 18 сентября 2018 года одобрил приобретение продуктов военно-промышленного комплекса стоимостью 1,25 миллиарда долларов США с целью достижения национального самообеспечения в данной отрасли.

По сообщению индийского новостного агентства «Джагран», будет осуществлена закупка компонентов для ракетных комплексов Акаш, а также изолирующих дыхательных аппаратов (ИДА) для танков Т90.

Ракетный комплекс Акаш будет представлять собой усовершенствованную версию своего предшественника под таким же названием. Среди нововведений — поисковые технологии, 360 градусный обзор, а также более компактная конфигурация ракеты.

ИДА является необходимым оборудованием для обеспечения безопасности военнослужащих. Также для танков Т90 будет приобретена пробная партия управляемых орудий.