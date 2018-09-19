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Правительство Индии одобрило закупку вооружения в рамках «Сделано в Индии»

Политика

Совет по оборонным закупкам Индии 18 сентября 2018 года одобрил приобретение продукции военно-промышленного комплекса общей стоимостью 1,25 миллиарда долларов США

Нью-Дели, 19 сентября 2018, 19:27 — REGNUM  Совет по оборонным закупкам, возглавляемый министром обороны Индии Нирмалой Ситхараман, 18 сентября 2018 года одобрил приобретение продуктов военно-промышленного комплекса стоимостью 1,25 миллиарда долларов США с целью достижения национального самообеспечения в данной отрасли.

По сообщению индийского новостного агентства «Джагран», будет осуществлена закупка компонентов для ракетных комплексов Акаш, а также изолирующих дыхательных аппаратов (ИДА) для танков Т90.

Ракетный комплекс Акаш будет представлять собой усовершенствованную версию своего предшественника под таким же названием. Среди нововведений — поисковые технологии, 360 градусный обзор, а также более компактная конфигурация ракеты.

ИДА является необходимым оборудованием для обеспечения безопасности военнослужащих. Также для танков Т90 будет приобретена пробная партия управляемых орудий.

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Зарубежная хроника
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