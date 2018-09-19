Парламентская комиссия расследует нарушения на выборах в Пакистане

Исламабад, , 19:47 — REGNUM Национальная Ассамблея, нижняя палата пакистанского парламента, проголосовала за создание специальной парламентской комиссии для расследования нарушений на выборах 25 июля.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, председатель и члены комиссии будут выбраны парламентом после консультаций с премьер-министром страны Имран Ханом и лидером оппозиции Шехбазом Шарифом. Министр иностранных дел Пакистана Махмуд Куреши заявил 18 сентября, что «правящей партии «Тахрик-э-инфсаф» («Движение за справедливость») скрывать нечего — она верит в демократические нормы и ценности». В свою очередь, оппозиционный лидер, выступая перед журналистами, потребовал, чтобы председателем парламентской комиссии был представитель оппозиционных сил. Все крупные политические партии Пакистана, за исключением правящей «Тахрик-э-инфсаф», объявили о «вопиющих» нарушениях на всеобщих парламентских выборах 25 июля.

После прихода к власти лидер «Тахрик-э-инфсаф» Имран Хан обещал провести расследование нарушений.