Пакистанские пограничники предотвратили крупный теракт

Исламабад, , 19:25 — REGNUM Пограничный Корпус Белуджистана (Пакистан) провёл контртеррористическую операцию в провинции Кохлу и тем самым предотвратил крупный теракт. Пограничникам удалось изъять большое количество оружия и боеприпасов из «схрона» боевиков.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya со ссылкой на официального представителя Пограничного корпуса Белуджистана, операция проводилась в рамках масштабной кампании «Радд-ул-Фасаад» на основе данных внутренних разведслужб. В руках пограничников оказалось большое количество взрывчатых веществ, четыре ракеты, одиннадцать миномётных мин, противотанковый гранатомёт и комплекты боевых патронов. По словам официального представителя, найденные в «схроне» боеприпасы предназначались для организации терактов как на территории Белуджистана, так и за его пределами.