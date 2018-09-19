Среда, 19 Сентября 2018 года
21:03:13 МСК

Пакистанские пограничники предотвратили крупный теракт

Политика

В округе Кохлу пакистанской провинции Белуджистан была проведена контртеррористическая операция. Пакистанские пограничники изъяли большое количество оружия и боеприпасов, предотвратив крупный теракт

Исламабад, 19 сентября 2018, 19:25 — REGNUM  Пограничный Корпус Белуджистана (Пакистан) провёл контртеррористическую операцию в провинции Кохлу и тем самым предотвратил крупный теракт. Пограничникам удалось изъять большое количество оружия и боеприпасов из «схрона» боевиков.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya со ссылкой на официального представителя Пограничного корпуса Белуджистана, операция проводилась в рамках масштабной кампании «Радд-ул-Фасаад» на основе данных внутренних разведслужб. В руках пограничников оказалось большое количество взрывчатых веществ, четыре ракеты, одиннадцать миномётных мин, противотанковый гранатомёт и комплекты боевых патронов. По словам официального представителя, найденные в «схроне» боеприпасы предназначались для организации терактов как на территории Белуджистана, так и за его пределами.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить