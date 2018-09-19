Рахмон уволил глав двух районов и мэра административного центра ГБАО

Душанбе, , 19:14 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон после своего визита в Горно-Бадахшанскую автономную область (ГБАО) страны освободил от должности глав трех входящих в нее районов. Об этом сегодня, 19 сентября, сообщает пресс-служба главы государства.

Так, указом президента без указания причины освобождена от должности председатель города Хорог Арамбегим Махтобшозода. Она возглавляла город с ноября 2016 года, теперь ее место займет Кишвар Шамиров.

Также сменился руководитель Рошткалинского района ГБАО, президент назначил на эту должность бывшего первого заместителя председателя района Давлатшо Мамадшоева, вместо освобожденного другим президентским указом Юсуфа Султонноёбова. Рушанский район ГБАОвместо Имомназар Ходжаназар Лутфулло возглавил Фаррух Додихудоев.

Напомним, что ранее после недавнего своего визита в ГБАО Эмомали Рахмон провел ряд кадровых перестановок — на должность начальника УМВД автономной области назначен бывший первый заместитель главы МВД Таджикистана Абдурахмон Аламшозода, первым зампредседателя ГБАО стал Алишер Мирзонаботов — бывший замначальника ГКНБ страны по ГБАО, также по распоряжению главы государства сменился и глава областного суда, его возглавил Шогуфрон Усмонзода.