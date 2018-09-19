Министр иностранных дел Норвегии сделала предупреждение в адрес России

Осло, , 19:15 — REGNUM В первую неделю сентября министр иностранных дел Норвегии Ине Сёряйде посетила Восточную Украину, после чего министр в своём выступлении в Норвежском институте международных отношений заявила, что вооруженные силы России в совокупности с её готовностью пустить их в действие усиливают состояние неопределённости относительно намерений правительства.

По сообщению норвежского новостного издания «Nettavisen», политик утверждает, что этот вопрос очень важен для Норвегии, с точки зрения национальной перспективы: Кольский полуостров, по словам госпожи Сёряйде, является постоянной военной базой России, и несмотря на то, что Российская Федерация никогда не давала поводов для опасений (что является очевидным фактом, признанным самой Ине Сёряйде), концентрация военных сил в данном регионе представляет собой вызов, адресованный НАТО.

Министр подчеркнула, что особую актуальность приобретает вопрос безопасности Арктического региона, где Норвегия играет роль движущей силы в рамках НАТО. В то же время Арктика стратегически важна и России, и этот факт ещё более накаляет и без того напряжённую обстановку в отношениях Норвегии и Российской Федерации. Госпожа Сёряйде предупредила Россию, что подобное, на её взгляд, агрессивное поведение может привести к негативным последствиям во всех сферах сотрудничества двух стран.