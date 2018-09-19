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Суахили начнут преподавать в школах ЮАР с 2020 года

Политика

Министр начального образования ЮАР Анги Мотшекга заявила, что с 2020 года суахили будут изучать в школах в качестве факультативного предмета

Кейптаун, 19 сентября 2018, 19:06 — REGNUM  Министр начального образования ЮАР Анги Мотшекга сообщила о том, что с 2020 года африканский язык суахили будут изучать в школах в качестве факультативного предмета. Решение уже было одобрено советом министров по вопросам образования. Также министр добавила, что суахили будет преподаваться как в частных, так и государственных школах.

По словам министра, суахили — язык, способный объединить все страны африканского континента.

Суахили, таким образом, станет первым африканским языком, изучаемым в южной Африке.

По информации новостного агентства BBC Swahili, на сегодняшний день в школах ЮАР есть возможность изучать по выбору такие языки, как французский, немецкий и мандаринский.

Мотшекга отметила, что суахили является третьим по распространенности в Африке после арабского и английского. Кроме того, суахили является официальным языком Африканского Союза.

Глава оппозиционной партии в ЮАР Джулиус Малема выразил надежду, что суахили распространится по всему континенту и станет средством «окончательного устранения колониальной власти в Африке».

«У нас должен быть свой язык, сплачивающий всех африканцев. Нужно перестать говорить на английском» — сказал оппозиционер.

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Зарубежная хроника
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