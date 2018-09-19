Парламенту Нижегородской области предложили вернуть прямые выборы глав МСУ

Нижний Новгород, , 19:01 — REGNUM Комитету Законодательного собрания Нижегородской области по вопросам государственной власти, местного самоуправления и регламенту предложили вернуть прямые выборы глав органов местного самоуправления (МСУ). С соответствующим заявлением на заседании комитета выступил представитель одной из непарламентских партий Дмитрий Кривцов.

«По роду своей деятельности мне на протяжении почти десяти лет доводилось работать с материалами социологических опросов, и я видел, что есть устойчивый тренд, заключающийся в том, что от 60% до 80% граждан соглашаются с тем, что необходимы прямые всенародные выборы», — цитирует представителя регионального отделения «Российского общенародного союза» издание «НТА-Приволжье».

Он подчеркнул, что необходимость подобной реформы на местном уровне назрела в связи с «непростой ситуацией» в политической жизни страны.

Также он добавил, что при проведение прямых выборов достигается общественный консенсус, процесс передачи власти таким образом наиболее близок избирателям.

Зампредседателя профильного комитета Николай Шкилев заверил, что данный вопрос будет включен в повестку сессии парламента 27 сентября.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в октябре 2017 года тогда еще в статусе врио главы Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что намерен избавить Нижний Новгород от двуглавой модели управления. Он посчитал, что пора взять пример с других крупных городов, вернувшихся в одноглавой модели управления, при которой глава города исполняет еще и функции главы администрации. Выбирать такого главу города необходимо на конкурсной основе.

Однако на вопрос о возвращении всенародных прямых выборов мэра Никитин тогда ответил уклончиво, повторив фразу о том, что предлагаемая им модель управления Нижним Новгородом уже хорошо зарекомендовала себя в других городах.

Депутаты гордумы тогда встретили эту инициативу в штыки, но к концу октября соответствующий закон был подписан. А в середине января главой Нижнего Новгорода стал экс-депутат Госдумы Владимир Панов.