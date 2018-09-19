Вице-президент Афганистана поддержал договор о безопасности с США

Кабул, , 20:21 — REGNUM 18 сентября во время пресс-конференции, посвященной текущей ситуации в стране, второй вице-президент Афганистана Мохаммад Сарвар Данеш раскритиковал требование членов парламента пересмотреть Двустороннее соглашение о безопасности с США, так как пересмотр данного договора не отвечает интересам Афганистана.

Мохаммад Сарвар Данеш сказал, что именно Вулыси Джирга (нижняя палата парламента Афганистана) одобряет бюджет страны, поэтому ее члены не могут не знать о существующих экономических трудностях и проблемах, связанных с безопасностью.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», второй вице-президент Афганистана выразил надежду, что члены парламента не жертвуют национальными интересами ради удовлетворения своих личных амбиций.

Данеш выразил мнение, что если какие-то положения договора не выполняются, то Афганистан и США могут найти совместное решение данной проблемы, что в будущем позволит установить мир в стране.