В афганских провинциях Хост, Пактика и Вардак ликвидировано 38 боевиков

Хост, Афганистан, , 20:17 — REGNUM В провинциях Хост (столица провинции — г. Хост), Пактика (столица провинции — г. Шаран) и Вардак (столица провинции — г. Майданшахр) Национальные силы безопасности и обороны Афганистана и Вооруженные силы США провели несколько операций, в ходе которых было ликвидировано не менее 38 боевиков.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», в уезде Джалрез провинции Вардак силы Афганистана уничтожили не менее 30 боевиков, еще восемь получили ранения. Операция была осуществлена при поддержке с воздуха. В результате боевых действий были также уничтожены два захваченных боевиками бронетранспортера и один тяжелый пулемет.

Тем временем силы США нанесли авиационный удар по позициям боевиков в уезде Надир Шах Кот провинции Хост. В результате было ликвидировано как минимум четыре террориста, также было уничтожено их транспортное средство. Еще один боевик был убит силами безопасности Афганистана в уезде Сабари провинции Хост.

В уезде Сароби провинции Пактика силы безопасности и обороны ликвидировали трех боевиков. В результате операции были также изъяты гранатомёт и мотоцикл.