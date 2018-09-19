Среда, 19 Сентября 2018 года
21:01:16 МСК

В афганских провинциях Хост, Пактика и Вардак ликвидировано 38 боевиков

Политика

В результате военных операций, проведенных в провинциях Хост, Пактика и Вардак Вооруженными силами США и афганскими силами безопасности и обороны, было уничтожено не менее 38 боевиков

Хост, Афганистан, 19 сентября 2018, 20:17 — REGNUM  В провинциях Хост (столица провинции — г. Хост), Пактика (столица провинции — г. Шаран) и Вардак (столица провинции — г. Майданшахр) Национальные силы безопасности и обороны Афганистана и Вооруженные силы США провели несколько операций, в ходе которых было ликвидировано не менее 38 боевиков.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», в уезде Джалрез провинции Вардак силы Афганистана уничтожили не менее 30 боевиков, еще восемь получили ранения. Операция была осуществлена при поддержке с воздуха. В результате боевых действий были также уничтожены два захваченных боевиками бронетранспортера и один тяжелый пулемет.

Тем временем силы США нанесли авиационный удар по позициям боевиков в уезде Надир Шах Кот провинции Хост. В результате было ликвидировано как минимум четыре террориста, также было уничтожено их транспортное средство. Еще один боевик был убит силами безопасности Афганистана в уезде Сабари провинции Хост.

В уезде Сароби провинции Пактика силы безопасности и обороны ликвидировали трех боевиков. В результате операции были также изъяты гранатомёт и мотоцикл.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить