Среда, 19 Сентября 2018 года
19:23:46 МСК

«Афганистан столкнется с кризисом в преддверии предстоящих выборов»

Политика

Ахмад Зия Масуд выразил мнение, что существующая в преддверии выборов в Афганистане политическая напряженность может привести к кризису

«Афганистан столкнется с кризисом в преддверии предстоящих выборов»
Ольга Шклярова © ИА REGNUM
Афганистан

Кабул, 19 сентября 2018, 19:09 — REGNUM  18 сентября бывший спецпредставитель президента по делам реформ и надлежащего управления и член «Великой национальной коалиции» Ахмад Зия Масуд, младший брат национального героя Афганистана Ахмад Шаха Масуда, предупредил, что политическая напряженность, связанная с предстоящими выборами, может привести к глубокому кризису в стране.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», афганский политик сделал данное заявление в ходе своей пресс-конференции в Кабуле, посвященной предстоящим парламентскими выборами.

Ахмад Зия Масуд сказал, что оппозиция не хочет вступать в борьбу с действующим правительством. Единственное, чего требуют оппозиционные партии, так это проведение честных и прозрачных выборов. Он также добавил, что правительство не удовлетворило требования политических партий и предупредил, что если ситуация не изменится, то все избирательные участки будут закрыты.

Ахмад Зия Масуд уверен, что ситуация с безопасностью может ухудшиться, если правительство не пойдет навстречу партиям. Член «Великой национальной коалиции» призвал руководство страны немедленно освободить демонстрантов, арестованных во время протестов в г. Герате.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить