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Бангладеш переместит беженцев-рохинджа на отдельный остров

Политика

100 тысяч беженцев-рохинджа будут перемещены властями Бангладеш на отдельный остров

Бангладеш переместит беженцев-рохинджа на отдельный остров
Foreign and Commonwealth Office
Рохинджа

Дакка, 19 сентября 2018, 19:29 — REGNUM  18 сентября власти Бангладеш анонсировали перемещение 100 тысяч беженцев-рохинджа на отдельный остров, Бхашан Чар, в начале октября, где будут построены специальные лагеря для беженцев. Общественность обеспокоена таким решением премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины, так как данный остров появился в водах Бенгальского залива лишь в 2006 году и находиться там опасно из-за частых штормов.

Как сообщает индийская газета «Джагран», проведение операции предположительно запланировано на 3 октября. По заверениям правительства Бангладеш, лагеря для беженцев у границы с Мьянмой уже переполнены и решение о перемещении беженцев продиктовано именно этими обстоятельствами. Предполагается, что полные семьи беженцев будут перемещены на остров, при этом правительство обещает соблюдать принцип неделимости семей беженцев. С ноября прошлого года правительство Бангладеш вложило $280 млн в обустройство лагерей на острове Бхашан Чар.

Ситуация осложняется штормами, которые бушуют с апреля по ноябрь у побережья Бенгальского залива, где располагается Бангладеш. За последние 50 лет у побережья Бенгальского залива от природных катаклизмов погибли сотни тысяч людей, и хотя путь на лодке до острова Бхашан Чар занимает около часа, но в октябре этот путь может быть слишком опасен для беженцев.

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Зарубежная хроника
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