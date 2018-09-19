Президент Мальдив принял «откат» от миллиардера: за острова без оплаты

Мале, , 19:13 — REGNUM 18 сентября частная организация, известная своими журналистскими расследованиями, «Органайзд Крайм энд Коррапшан Прожект» предоставила результаты расследования, в котором нынешний президент Мальдивской республики Абдулла Ямин обвиняется в получении дорогих подарков в виде «отката» от долларового миллиардера. Расследование опирается на утечки информации из государственного аппарата Мальдивской республики.

Как сообщает индийская газета «Джагран», расследование попало в открытый доступ за несколько дней до президентских выборов, которые состоятся 23 сентября. В расследовании говорится о том, что Абдулла Ямин был замешан в многомиллиардных махинациях с недвижимостью, организовывал фиктивные тендеры, после чего крупный бизнес в стране получал целые острова и лагуны для строительства рекреационных объектов.

Абдулла Ямин, чьи основные политические соперники сидят в тюрьме, отрицает свою причастность к представленным документам. То же самое он заявлял и в 2016 году, после публикации специального расследования катарской медиакомпании «Аль-Джазира».