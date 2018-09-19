В Катаре целые кланы лишаются гражданства: начались протесты

Доха, , 19:59 — REGNUM 18 сентября один из главных оппозиционных лидеров Катара Шейх Султан бин Сухаим аль-Тани разместил запись в твиттере о неправомерных действиях правящей династии, представителем которой он также является. Как сообщает арабоязычный новостной телеканал «Аль-Арабия», базирующийся в ОАЭ, в прошлом году по распоряжению аль-Тани были лишены гражданства члены крупного катарского клана аль-Гхурфан.

Источник цитирует твит Шейха Султана: «Самое масштабное принудительное выселение в мире случилось в Катаре после «режима двух Хамадов», когда более 5000 человек из клана аль-Гхуфран были лишены катарского гражданства, что составляет примерно 2,5 процента от общей численности представителей клана».

Шейх Султан стал одним из первых оппозиционеров в Катаре, разделив позицию стран, осуждающих пособничество Дохи террористам и попытки вмешательства во внутренние дела соседних государств.

Клан аль-Гхуфран, в свою очередь, призывает мировое сообщество предпринять решительные действия с целью свержения «режима Тамима бен Хамад аль-Тани», во время которого были нарушены многочисленные договоры и конвенции, что позволяло ему беспрепятственно проводить «расистскую политику».