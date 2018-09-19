Саудовская Аравия призывает к действиям против «иранского терроризма»

Эр-Рияд, , 19:03 — REGNUM 18 сентября кабинет министров Королевства Саудовская Аравия в ходе очередного совещания призвал мировое сообщества консолидировать силы, чтобы побороть «иранскую террористическую угрозу» на Ближнем Востоке.

Как сообщает арабоязычный новостной телеканал «Аль-Арабия», базирующийся в ОАЭ, во время совещания министры обсудили вектор развития отношений с Ираном и то, как конфликт с Тегераном влияет на внутреннюю политику арабских государств, апеллируя к последним резолюциям 150-го саммита Лиги арабских государств.

Саудовское агентство печати сообщает: «В ходе обсуждения конфликта с Ираном кабинет министров сделал акцент на «угрозе иранского терроризма» и на том, как он влияет на внутриполитическую ситуацию в арабских странах. Иранское пособничество террористам в арабских странах — самый вопиющий пример продвижения террористических идей, которые должны быть ликвидированы совместными действиями. КСА, в свою очередь, уже внесло неоценимый вклад в борьбу с «иранской угрозой» и не собирается останавливаться на этом».