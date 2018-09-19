Чапаевский завод в Чувашии определился с управляющей организацией

Чебоксары, , 18:41 — REGNUM Акционерное общество «ЧПО им. В.И.Чапаева» в Чувашии определилась с исполнительным органом, проведя закупку у единственного поставщика. Соответствующее извещение опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Способ процедуры — закупка у единственного поставщика. Предметом договора, который будет действовать с сентября 2018 года по сентябрь 2021 года, является оказание «услуг по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа общества» (генерального директора), которая должна управлять предприятием для «получения прибыли и выполнения уставных задач».

Согласно документу, на управляющую организацию возлагается руководство текущей деятельностью завода, предоставляется право распоряжаться имуществом предприятия, совершать «любые сделки», представлять интересы «в отношениях с органами государственной власти и местного самоуправления», в судах, утверждать штатное расписание и оклады работников, привлекать к дисциплинарной ответственности или поощрять работников.

Начальная цена договора определена в сумме 27 536 767,92 рублей. Была подана одна заявка на сумму 27 536 767,92 рублей, данный участник был признан победителем. Кто подал заявку, в протоколе не сообщается.

По данным ЕГРЮЛ, управляющей организацией «ЧПО им. В.И.Чапаева» является акционерное общество «Федеральный научно-технический центр «Информхиммаш» — соответствующая запись была внесена 18 сентября 2018 года. Напомним, уставной капитал предприятия составляет 4 254 290 000 рублей, основной вид деятельности — производство оружия и боеприпасов.