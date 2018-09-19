«Оппоблок» блокирует увеличение состава ЦИК через Конституционный суд

Киев, , 18:39 — REGNUM Сегодня, 19 сентября, парламент Украины не поддержала проекты постановлений, которые предусматривали отмену результатов голосования за законопроект №9090, увеличивающий число членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) с 15 до 17.

В частности Рада не поддержала проект постановления №9090-П1 авторства депутатов от «Оппозиционного блока» Игоря Шурмы и Михаила Папиева, проект №9090-П депутата от фракции «Батькивщина» Алены Шкрум, а также проект №9090-П2 депутатов от «Оппоблока» Александра Долженкова и Николая Скорика.

Кроме того, 19 сентября спикер Рады Андрей Парубий подписал законопроект, который увеличивает число членов ЦИК до 17.

В свою очередь депутат от фракции «Оппоблок» Папиев заявил, что его фракция обратится в Конституционный суд, чтобы опротестовать закона об увеличении состава ЦИК до 17 членов.

«18 сентября в абсолютно не предусмотренный Конституцией способ, с грубым нарушением Регламента, председатель Верховной Рады вынес на голосование личный законопроект №9090 об увеличении численности состава ЦИК. Тем самым были нарушены, как минимум, семь норм Регламента и Конституции. Соответственно мы, депутаты от «Оппоблока», подали в Регламентный комитет свои возражения и проект постановления об отмене этого решения Верховной Рады… «Оппоблок» будет обращаться в Конституционный суд о признании его неконституционным, в том числе по поводу нарушения процедурных вопросов при его принятии», — сказал Папиев.

Среди нарушений, которые были допущены при рассмотрении законопроекта, депутат назвал нежелание спикера Рады Парубия рассмотреть поправки в документ.

«Во-первых, законопроект, зарегистрированный 17 сентября, не может ставиться на голосование 18 сентября. Регламент предусматривает 14 дней на то, чтобы каждый народный депутат мог воспользоваться своим правом и подать альтернативный законопроект. Этого не было сделано. Во-вторых, народным депутатам должны заранее раздаваться проекты законов. Этого также не было сделано. В-третьих, председатель Верховной Рады не имел права ставить этот законопроект на голосование в целом, так как были возражения и замечания от народных депутатов», — добавил Папиев.

Он также обвинил Парубия в злоупотреблении служебным положением.

«Мы видим, что в действиях председателя Верховной Рады признаки ч. 2 статьи 364 УК Украины — это злоупотребление служебным положением, которое привело к убыткам государства в особо крупных размерах. В чем конкретно заключаются убытки: было 15 членов ЦИК, незаконным образом провели закон — стало 17. Заработная плата члена ЦИК составляет около 250 тыс. грн. (8880 долл) — то есть имеем дополнительную нагрузку на бюджет, государство несет немотивированные убытки в особо крупных размерах», — пояснил Папиев.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября парламент Украины принял законопроект №9090, который увеличивает число членов Центральной избирательной комиссии с 15 до 17. За документ проголосовало 236 депутатов. Ранее, 5 февраля, президент Порошенко внес в Раду представление на 14 членов ЦИК, в то время как в комиссии 13 вакантных мест. 17 сентября спикер Парубий зарегистрировал проект закона об увеличении количества членов ЦИК.