Япония послала истребители сопроводить российские самолеты у острова Хонсю

Токио, , 18:37 — REGNUM Воздушные силы самообороны Японии были подняты в воздух из-за пролета российских боевых самолетов над Японским морем, сообщает 19 сентября на своем сайте военное ведомство страны.

По информации японского минобороны, японские военные среагировали таким образом на пролет истребителя Су-27, фронтового бомбардировщика Су-24 и одного «предположительно российского» самолета неустановленного типа у западного побережья острова Хонсю.

Сколько истребителей ВВС Японии было поднято в воздух из-за этого, японское военное ведомство не сообщает.

Как сообщало ИА REGNUM, между Россией и Японией до сих пор не заключен полноценный мирный договор, так как Токио выдвигает в качестве его условий территориальные уступки со стороны России.

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