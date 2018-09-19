Требования талибов* не будут рассмотрены до начала мирных переговоров

Кабул, , 20:07 — REGNUM Представитель Высшего совета мира Афганистана Мохаммад Исмаил Касемьяр заявил, что все требования вооруженной оппозиции будут игнорироваться до начала мирного процесса. В своем заявлении Касемьяр сообщил, что какие-либо требования будут рассматриваться только за столом переговоров, а предварительные условия до начала мирного процесса неприемлемы, — приводит слова чиновника афганское информационное агентство Afghanistan Times.

Ранее в СМИ появилась информация, что Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поставил афганскому правительству ряд условий, после выполнения которых представители боевиков были бы готовы сесть за стол переговоров. В частности, речь шла об освобождении Анаса Хаккани, сына Джалалуддина Хаккани, основателя террористической «Сети Хаккани», а также других боевиков, содержащихся под стражей.

Впрочем, официальный представитель Талибана (организации, деятельность которой запрещена в РФ) Забиулла Муджахид позднее назвал эту информацию «слухами, далекими от реальности».

Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ранее неоднократно называл условиями своего участия в мирных переговорах вывод всех иностранных войск с территории Афганистана, освобождение своих членов из тюрем и предоставление организации права участвовать в политической жизни.

«Сеть Хаккани» — независимая террористическая организация, ведущая партизанскую войну против сил НАТО и правительства Афганистана.