Среда, 19 Сентября 2018 года
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26 боевиков ИГИЛ*, готовивших теракт, арестованы в Кабуле

Политика

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ Афганская разведка национального директората безопасности сообщила об аресте в Кабуле 26 боевиков ИГИЛ (организации, деятельность которой запрещена в РФ)

Кабул, 19 сентября 2018, 18:36 — REGNUM  26 террористов были арестованы в ходе отдельных спецопераций, проведенных национальным директоратом безопасности Афганистана. Как сообщает афганское информационное агентство «Хама» со ссылкой на представителей афганской разведки, боевики прибыли в Кабул из разных провинций Афганистана и планировали осуществить теракт на мероприятиях, посвященных Ашуре — дню поминовения шиитских мучеников, который будет отмечаться 20 сентября.

По информации агентства «Хама», лидером группировки является сын одного из ранее арестованных полевых командиров ИГИЛ (организации, деятельность которой запрещена в РФ). Ее представители никак не комментируют данную новость.

Напомним, что боевики этой организации регулярно совершают теракты, направленные против шиитского населения Афганистана. Двойной теракт в спортивном центре в шиитском районе Кабула две недели назад унес жизни 26 афганцев, еще более 90 человек были ранены.

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Зарубежная хроника
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