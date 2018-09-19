26 боевиков ИГИЛ*, готовивших теракт, арестованы в Кабуле

Кабул, , 18:36 — REGNUM 26 террористов были арестованы в ходе отдельных спецопераций, проведенных национальным директоратом безопасности Афганистана. Как сообщает афганское информационное агентство «Хама» со ссылкой на представителей афганской разведки, боевики прибыли в Кабул из разных провинций Афганистана и планировали осуществить теракт на мероприятиях, посвященных Ашуре — дню поминовения шиитских мучеников, который будет отмечаться 20 сентября.

По информации агентства «Хама», лидером группировки является сын одного из ранее арестованных полевых командиров ИГИЛ (организации, деятельность которой запрещена в РФ). Ее представители никак не комментируют данную новость.

Напомним, что боевики этой организации регулярно совершают теракты, направленные против шиитского населения Афганистана. Двойной теракт в спортивном центре в шиитском районе Кабула две недели назад унес жизни 26 афганцев, еще более 90 человек были ранены.