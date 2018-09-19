МИД РФ: США хотят взять под контроль СБ ООН в вопросе санкций против КНДР

Москва, , 18:35 — REGNUM США в вопросе санкций в отношении Северной Кореи предпринимают попытки взять под свой контроль Совет Безопасности ООН и его санкционный комитет по КНДР. Об этом говорится в комментарии, распространённом 19 сентября пресс-службой МИД России.

«Вызывает глубокое сожаление, что в период своего сентябрьского председательства в СБ ООН американцы активизировали попытки поставить под свой контроль как сам Совет, так и его вспомогательные органы, включая Комитет 1718», — заявляют в МИД.

В Москве считают, что данная «опасная тенденция» отражает общий курс Соединённых Штатов на «слом норм межгосударственного общения в целях выстраивания такой «основывающейся на правилах» международной системы, в которой эти самые правила определяет только Вашингтон».

Как передавало ИА REGNUM, 16 сентября постоянный представитель США при ООН Никки Хейлина заседании Совета Безопасности обвинила Россию в «систематическом нарушении» международных санкций в отношении Пхеньяна. В частности, по её утверждению, российская сторона якобы поставляла нефть в нарушение санкционного режима.