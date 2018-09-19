Индия призывает Пакистан создать благоприятные условия для переговоров

Нью-Дели, , 18:38 — REGNUM 17 сентября государственный министр иностранных дел Индии Виджай Кумар Сингх ответил журналистам на заявление министра иностранных дел Пакистана о возобновлении переговоров с Индией. Виджай Кумар Сингх заявил, что переговоры между странами возможны при условии создания для этого благоприятных условий со стороны правительства Пакистана.

Заявление было сделано в преддверии сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где будут присутствовать министры иностранных дел Индии и Пакистана.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», на прошлой неделе, во время визита в Кабул, министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши сообщил, что правительство премьер-министра Имран Хана хочет возобновить диалог.

Напомним, что новое правительство Пакистана с самого начала заявило о готовности провести переговоры с Индией.