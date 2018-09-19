Китай намерен развивать транспортные связи с КНДР

Пхеньян, , 18:43 — REGNUM Транспортные связи между Китаем и Северной Кореей получили новый импульс для развития — после недавнего визита китайского спецпредставителя Ли Чжаньшу в КНДР, северокорейская авиакомпания Air Koryo начала перевозки по маршруту Пхеньян — Далянь. Первый рейс состоялся 13 сентября, на борту было 67 пассажиров, сообщает южнокорейское новостное агентство Чосон Ильбо.

Рейсы будут выполняться дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям — и рассчитаны главным образом на перевозку китайских туристических групп.

Кроме того, администрация граничащей с КНДР провинции Ляонин объявила о планах постройки железнодорожной магистрали и высокоскоростной автострады, которые свяжут китайский город Дандун и столицу Северной Кореи. Предполагается, что затем маршруты могут быть продлены в Южную Корею.