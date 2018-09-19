На Украине построят автокефальную церковь без разрешения Путина — Порошенко

Львов, Украина, , 18:52 — REGNUM Украинцы не будут спрашивать разрешения у президента России Владимира Путина для создания украинской поместной православной церкви, заявил президент Украины Петр Порошенко 19 сентября во время презентации книги во Львове, сообщила пресс-служба администрации президента.

Порошенко отметил, что создание украинской автокефальная церкви является элементом государственного строительства.

«Всем уже давно понятно, что украинцы никогда не спрашивали и не будут спрашивать у Путина разрешения на право иметь самостоятельную церковь. Это наша дорога в храм и мы решительно по ней идём», — отметил Порошенко.

Президент Украины считает, что процесс получения томоса об автокефалии находится на финишной прямой, однако отказался называть сроки. Он также упомянул слова лидера украинских униатов Иосифа Слепого, который выступал за создание единого украинского патриархата для православных и греко-католиков.

Напомним, согласно экспертам аналитического центра Atlantic Council, признание украинских раскольников канонической церковью не менее важно для Украины, чем распад Советского Союза.

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