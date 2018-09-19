Министр иностранных дел ФРГ совершил визит в Албанию

Тирана, , 19:42 — REGNUM 19 сентября министр иностранных дел Германии Хайко Маас прибыл в Тирану. Балканы вновь оказались в центре внимания Вашингтона и Брюсселя, особенно в связи с событиями в Косово и Македонии. Ожидается разрешение вопроса о названии Македонии на референдуме 30 сентября, также Косово ведет непростые переговоры о соглашении с Сербией. При такой напряженной ситуации в регионе все больше обсуждается влияние России на Балканах. Однако Германия остается ключевым «модератором» ситуации в регионе. Поэтому министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас принял решение о совершении визита на Балканы. Как сообщает албанское новостное агентство «Бота Сот» в среду 19 числа министр прибыл в Тирану. В связи с данным визитом Маас заявил: «Европа может разделяться по направлениям, но у нас есть только одна Европа».Ожидается, что особое внимание будет уделено вопросу Косово. Напомним, ранее немецкие политики высказывались негативно о возможности обмена территориями между Косово и Сербией